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Новая локация и сотни экспонатов: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса истории"

Понедельник 16 сентября 2024 10:20
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Новая локация и сотни экспонатов: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса истории" Фото: фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса Истории" (пресс-служба фестиваля)
Автор: Александр Мороз

Самый технический фестиваль Украины Old Car Land возвращается. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие и готовит сразу несколько интересных для участников и гостей мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Наиболее заметное изменение – это новая локация. Впервые фестиваль пройдет на территории технического музея "Колеса истории". Поэтому у всех желающих будет уникальная возможность кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств фестиваля ознакомиться с крупнейшим собранием классических технических экспонатов Киева и Украины.

В общем, история Old Car Land началась 10 лет назад, когда украинское сообщество любителей ретротранспорта решило положить начало собственному мероприятию – великому празднику истории и техники. Летом 2014 благодаря инициативе группы по нескольким энтузиастам состоялся первый фестиваль, который по масштабу и атмосфере больше напоминал встречу друзей, но впоследствии развился и получил название Технический фестиваль Old Car Land. Несмотря на скромный формат, на первом фестивале прошел ряд премьер олдтаймеров, самые интересные из которых вы сможете снова увидеть этой осенью!

Новая локация и сотни экспонатов: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее &quot;Колеса истории&quot;

Организаторы фестиваля не забыли и автопроизводителей, которые в этом году празднуют важные юбилеи. На фестивале зрители смогут увидеть специальные экспозиции Opel и Fiat, которым исполняется 125 лет, а также Audi и MG, которые в 2024 отмечают соответственно 115- и 100-летие.

Фестиваль Old Car Land состоится 28-29 сентября на территории музея "Колеса истории" по адресу г. Киев, ул. Малинская, 1.

Новая локация и сотни экспонатов: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее &quot;Колеса истории&quot;

Кроме уникальных технических экспонатов, вниманию зрителей – интерактивные экспозиции, винтажные игровые автоматы, вкусные и разноплановые фудкорты, фирменные сувениры и многое другое. Поклонники исторической техники призывают – не упустите легендарное событие в мире украинского ретродвижения.

Новая локация и сотни экспонатов: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее &quot;Колеса истории&quot;

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