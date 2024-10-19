Нова ІПСО. Росіяни активно поширюють фейкові відео з українськими десантниками

Російські пропагандисти поширюють фейки з українськими десантниками. Нещодавно у мережі з'явилася нова ворожа ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Раніше ворог поширив фейкові відеозвернення військовослужбовців 46 окремої аеромобільної та 80 окремої десантно-штурмової бригад. Тепер росіяни створили і поширюють ще одне фейкове відео з бійцями ДШВ.

На відео нібито військовослужбовці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади звертаються до командування з вимогою забезпечити їх технікою та озброєнням. В іншому разі вони погрожують залишити позиції.

"Втім, очевидно, що дане відео згенероване за допомогою нейромереж і поширюється ворогом для деморалізації особового складу ДШВ", - йдеться у повідомленні.

У Десантно-штурмових військах також зазначили, що пропагандисти на регулярній основі почали створювати відео-фейки. Ролики переважно стосуються військових частин ДШВ.

Фото: ДШВ попередили про нову ІПСО ворога (t.me/ua_dshv)