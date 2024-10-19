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Нова ІПСО. Росіяни активно поширюють фейкові відео з українськими десантниками

Україна, Субота 19 жовтня 2024 14:59
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Нова ІПСО. Росіяни активно поширюють фейкові відео з українськими десантниками Фото: десантники попередили про черговий фейк росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські пропагандисти поширюють фейки з українськими десантниками. Нещодавно у мережі з'явилася нова ворожа ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Раніше ворог поширив фейкові відеозвернення військовослужбовців 46 окремої аеромобільної та 80 окремої десантно-штурмової бригад. Тепер росіяни створили і поширюють ще одне фейкове відео з бійцями ДШВ.

На відео нібито військовослужбовці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади звертаються до командування з вимогою забезпечити їх технікою та озброєнням. В іншому разі вони погрожують залишити позиції.

"Втім, очевидно, що дане відео згенероване за допомогою нейромереж і поширюється ворогом для деморалізації особового складу ДШВ", - йдеться у повідомленні.

У Десантно-штурмових військах також зазначили, що пропагандисти на регулярній основі почали створювати відео-фейки. Ролики переважно стосуються військових частин ДШВ.

Нова ІПСО. Росіяни активно поширюють фейкові відео з українськими десантниками

Фото: ДШВ попередили про нову ІПСО ворога (t.me/ua_dshv)

Нагадаємо, нещодавно у мережі виявили фейковий веб-сайт Державної прикордонної служби України.

Варто додати, що росіяни на постійній основі поширюють фейкові повідомлення, зокрема і відео. Пропагандисти не рідко застосовують технологію діпфейк, щоб поширювати дезінформацію нібито від імені українського керівництва чи військових.

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Збройні сили України Десантно-штурмові війська Війна в Україні Фейки Пропагандист
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