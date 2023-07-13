UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нова фабрика Philip Morris буде меншою - ринок впав на 20%, - Барабаш

Фото: Максим Барабаш (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Нова фабрика Philip Morris в Україні, яку збираються побудувати у Львівській області, буде меншою, ніж її харківське підприємство, й буде виробляти близько 7 млрд сигарет на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника українського представництва компанії Максима Барабаша.

"Ми розуміємо, що у середньостроковій перспективі нам буде надзвичайно складно повноцінно запустити Харків. А власне локальне виробництво для повного забезпечення українського ринку нам потрібне якомога швидше", - пояснив доцільність нового інвестиційного проекту в Україна Барабаш.

Українська фабрика Philip Morris до початку повномасштабного вторгнення працювала на половину потужності, і половина з 20 млрд сигарет, що вироблялись біля Харкова, йшла на експорт. "Фабрика будувалась у 2006 році. Тоді й український легальний ринок був більшим. І було багато експорту", - пояснив він.

Решта 10 млрд сигарет призначалась для внутрішнього ринку, який внаслідок війни скоротився майже на 20% через тимчасову втрату територій та міграцію людей.

До того ж частка Philip Morris скоротилась, порівнюючи з конкурентами, чиї підприємства були у більш безпечних місцях і продовжували працювати. Зараз вона становить близько 20%, тоді як до вторгнення була на рівні 28,5%.

"Все це призвело до зниження наших обсягів реалізації в Україні до близько 7 млрд сигарет на рік. Це наша потреба у виробництві на сьогодні. І це той обсяг, який планується виробляти на новій фабриці", - сказав Барабаш.

Він також додав, що закривати харківську фабрику Philip Morris не планують, але "у довгостроковій перспективі, якщо не зміниться регулювання, нам не потрібні дві тютюнові фабрики в Україні".

За його словами, підприємство не сильно постраждало від бойових дій і технічно відновити виробництво нескладно, але цього не робитимуть через високу загрозу обстрілів.

"Це означатиме поставити під великий ризик життя 300-400 працівників. А цього ми робити не можемо... Фабрику не можна постійно запускати й зупиняти залежно від безпекової ситуації в регіоні", - розповів Барабаш.

До запуску нової фабрики компанія планує продовжувати виробляти сигарети на потужностях "Імперіал Тобакко".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Philip Morris International інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва у Львівській області. Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться вже у липні 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьPhilip Morris