Нова фабрика Philip Morris буде меншою - ринок впав на 20%, - Барабаш

Нова фабрика Philip Morris в Україні, яку збираються побудувати у Львівській області, буде меншою, ніж її харківське підприємство, й буде виробляти близько 7 млрд сигарет на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника українського представництва компанії Максима Барабаша.

"Ми розуміємо, що у середньостроковій перспективі нам буде надзвичайно складно повноцінно запустити Харків. А власне локальне виробництво для повного забезпечення українського ринку нам потрібне якомога швидше", - пояснив доцільність нового інвестиційного проекту в Україна Барабаш.

Українська фабрика Philip Morris до початку повномасштабного вторгнення працювала на половину потужності, і половина з 20 млрд сигарет, що вироблялись біля Харкова, йшла на експорт. "Фабрика будувалась у 2006 році. Тоді й український легальний ринок був більшим. І було багато експорту", - пояснив він.

Решта 10 млрд сигарет призначалась для внутрішнього ринку, який внаслідок війни скоротився майже на 20% через тимчасову втрату територій та міграцію людей.

До того ж частка Philip Morris скоротилась, порівнюючи з конкурентами, чиї підприємства були у більш безпечних місцях і продовжували працювати. Зараз вона становить близько 20%, тоді як до вторгнення була на рівні 28,5%.

"Все це призвело до зниження наших обсягів реалізації в Україні до близько 7 млрд сигарет на рік. Це наша потреба у виробництві на сьогодні. І це той обсяг, який планується виробляти на новій фабриці", - сказав Барабаш.

Він також додав, що закривати харківську фабрику Philip Morris не планують, але "у довгостроковій перспективі, якщо не зміниться регулювання, нам не потрібні дві тютюнові фабрики в Україні".

За його словами, підприємство не сильно постраждало від бойових дій і технічно відновити виробництво нескладно, але цього не робитимуть через високу загрозу обстрілів.

"Це означатиме поставити під великий ризик життя 300-400 працівників. А цього ми робити не можемо... Фабрику не можна постійно запускати й зупиняти залежно від безпекової ситуації в регіоні", - розповів Барабаш.

До запуску нової фабрики компанія планує продовжувати виробляти сигарети на потужностях "Імперіал Тобакко".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Philip Morris International інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва у Львівській області. Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться вже у липні 2023 року.