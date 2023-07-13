Новая фабрика Philip Morris будет меньше - рынок упал на 20%, - Барабаш

Новая фабрика Philip Morris в Украине, которую собираются построить во Львовской области, будет меньше ее харьковского предприятия, и будет производить около 7 млрд сигарет в год.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью руководителя украинского представительства компании Максима Барабаша.

"Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе нам будет очень сложно полноценно запустить Харьков. А собственно локальное производство для полного обеспечения украинского рынка нам нужно как можно скорее", - объяснил целесообразность нового инвестиционного проекта в Украине Барабаш.

Украинская фабрика Philip Morris до начала полномасштабного вторжения работала на половину мощности, и половина из 20 млрд сигарет, производимых возле Харькова, уходила на экспорт. "Фабрика строилась в 2006 году. Тогда и украинский легальный рынок был больше. И было много экспорта", - пояснил он.

Остальные 10 млрд сигарет предназначались для внутреннего рынка, который в результате войны сократился почти на 20% из-за временной потери территорий и миграции людей.

К тому же доля Philip Morris сократилась по сравнению с конкурентами, чьи предприятия были в более безопасных местах и продолжали работать. Сейчас она составляет около 20%, в то время как до вторжения была на уровне 28,5%.

"Все это привело к снижению наших объемов реализации в Украине до около 7 млрд сигарет в год. Это наша потребность в производстве на сегодня. И это тот объем, который планируется производить на новой фабрике", - сказал Барабаш.

Он также добавил, что закрывать харьковскую фабрику Philip Morris не планируют, но "в долгосрочной перспективе, если не изменится регулировка, нам не нужны две табачные фабрики в Украине".

По его словам, предприятие не сильно пострадало от боевых действий и технически возобновить производство несложно, но этого не будут делать из-за высокой угрозы обстрелов.

"Это будет означать поставить под большой риск жизни 300-400 работников. А этого мы делать не можем... Фабрику нельзя постоянно запускать и останавливать в зависимости от ситуации в регионе", - рассказал Барабаш.

До запуска новой фабрики компания планирует продолжать производить сигареты на мощностях "Империал Тобакко".

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Philip Morris International инвестирует более 30 млн. долларов в запуск нового производства во Львовской области. Подготовительные работы по будущей фабрике начнутся уже в июле 2023 года.