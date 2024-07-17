Нова допомога. Біженцям у Польщі даватимуть гроші на початок самостійного життя

У Польща стартує нова програма допомоги українським біженцям, яка спрямована на виїзд із колективних центрів та початок самостійного життя. Загальна вартість проекту – майже 22 млн євро.

РБК-Україна розповідає, яку допомогу запропонують українцям у Польщі та скільки часу триватиме програма.

Хто зможе отримати гроші та консультації за новим проектом

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польський Червоний Хрест і Фундація Польського центру міжнародної допомоги (PCPM ) підписали угоду про партнерство для реалізації проекту під назвою "Разом до Незалежності". Проект спрямований на підтримку українських біженців, які проживають у центрах колективного розміщення.

На реалізацію програми передбачено 93 499 172 злотих (майже 22 млн євро). За даними польського МВС, 90% від цієї суми надає Європейська Комісія. За визначення учасників проекту та надання їм безпосередньої підтримки відповідатимуть неурядові організації.

Проект передбачає допомогу у самостійності 6000 українських біженців (які мають номер PESEL UKR) та проживають у центрах колективного розміщення.

Допомога покриє співфінансування витрат на переселення з центрів колективного розміщення – гроші надаватимуть 6 місяців. Це має бути першим кроком для біженців.

Фото: Українцям допоможуть виїхати з колективних центрів (gettyimages.com)

Також втікачам від війни запропонують заходи для полегшення інтеграції та розбудови життя в Польщі. Вони включатимуть:

індивідуальні кар'єрні консультації;

допомогу в пошуку роботи;

курси польської мови;

культурну та інтеграційну діяльність.

Крім того, біженцям розкажуть про правила в польському суспільстві, про систему соціального забезпечення, зарахування дитини до дитячого садка, школи або доступу до медичної допомоги.

Очікується, що програма підтримки діятиме до 31 березня 2026 року.

Правила участі в програмі та умови використання підтримки ще розробляються. Деталі найближчим часом опублікують на сайтах виконавців проекту.

Програма безкоштовного житла у Польщі змінилася з 1 липня

З 1 липня у Польщі скасували програму для біженців із України "40+", за якому власникам приватного житла держава компенсувала 40 злотих (приблизно 400 грн) на день (близько 400 грн) за розміщення та харчування людей, які отримали прихисток. Така сума оплачувалася за кожного біженця, включаючи дітей.

У заяві Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі зазначалося, що з початку дії програми з державного бюджету були виділені значні кошти, але тепер пріоритетом є підтримка внутрішніх соціальних програм та інвестиції в економічний розвиток країни.

В уряді також повідомили, що останнім часом кількість заявників на компенсацію за програмою "40+" постійно зменшувалася. Тим часом у центрах колективного розміщення вільних місць стало більше.

Фото: Польща скасувала програму безкоштовного розміщення біженців у приватному житлі (gettyimages.com)

Тому тепер українські біженці, які не можуть самостійно знайти і оплачувати житло, можуть звертатися до воєводських управлінь для розміщення у колективних центрах (це можуть бути гуртожитки, готелі чи адаптовані приміщення). Таке проживання після 120 днів перестає бути безкоштовним і біженцям треба буде оплачувати до 60 злотих (600 грн) на день.