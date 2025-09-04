Нова дата Дня захисту дітей в Україні: свято відтепер восени
В Україні цьогоріч змінили дату Дня захисту дітей. Тепер свято щорічно відзначатимуть 20 листопада, у Всесвітній день дитини, замість 1 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ президента.
Президент Володимир Зеленський у травні нинішнього року підписав Указ №355/2025, яким встановлюється нова дата Дня захисту дітей в Україні - 20 листопада, що збігається зі Всесвітнім днем дитини.
Раніше свято офіційно відзначали 1 червня. Перший указ про День захисту дітей був прийнятий у 1998 році президентом Леонідом Кучмою. Традиційно в цей день проводили розважальні та пізнавальні заходи для дітей.
За словами Зеленського, зміна дати спрямована на:
- утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету;
- посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства щодо захисту прав дитини;
- реалізацію положень Конвенції про права дитини.
Особливого значення свято набуло через війну з РФ, оскільки багато українських дітей опинилися на прифронтових територіях або за кордоном, залишивши домівки через постійні обстріли. День захисту дітей тепер нагадує світу про право кожної дитини на безпечне і щасливе дитинство.
Раніше РБК-Україна розповідало про День захисту дітей. Ідею захисту прав дитини вперше проголосила Ліга Націй у 1924 році через Женевську декларацію прав дитини, а офіційно свято було встановлено у 1949 році у Парижі.
Дату 1 червня обрали символічно, як початок літа, коли діти більше часу проводять на вулиці. З 1950 року День захисту дітей святкують у багатьох країнах, а Організація Об’єднаних Націй зробила захист прав і життя дітей одним із пріоритетів своєї діяльності.