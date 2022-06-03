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Носов: вместе с МИД работаем над тем, чтобы каждый вопрос украинцев нашел свой ответ

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Пятница 03 июня 2022 21:48
Носов: вместе с МИД работаем над тем, чтобы каждый вопрос украинцев нашел свой ответ Фото: Владимир Носов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

С первых дней полномасштабного российского вторжения крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT заняла принципиальную позицию в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СЕО крипты биржи WhiteBIT Владимира Носова в интервью Bloomberg Businessweek.

"Мы сразу исключили возможность создания пар с российским рублем и депозиты и вывода рубля с биржи", - заявил Носов.

На жизненно необходимые нужды украинцев - аптечки, продовольствие, денежную помощь пострадавшим - компания уже собрала более 4 млн долларов.

Также недавно WhiteBIT вместе с президентом Украины презентовала разработку платформы для сбора донатів United24, а в апреле подписала меморандум с МИД Украины для помощи украинцам в получении качественных консульских услуг.

Сотрудничество WhiteBIT с МИД Украины Владимир Носов назвал показательным кейсом того, как в общем деле и стремлении победить объединяется государство, бизнес и граждане.

"В связи с захватнической войной со стороны России более 5,5 млн украинцев вынуждены покинуть свой дом и искать убежища за пределами страны. Вместе с МИД мы работаем над тем, чтобы каждый вопрос украинцев нашел свой ответ, а каждая проблема была решена", - пояснил бизнесмен.

В компании убеждены: поддерживать устойчивое развитие экономики страны так же важно, как и сплоченно действовать в условиях современных вызовов. Это позволит бизнесу работать прозрачно, а государству сохранять капитал в пределах страны.

Носов считает абсолютно понятно желание государства заботиться о защите экономических интересов и видеть главную угрозу для криптовалютного рынка в отмывании средств. Именно поэтому важно подготовить оптимальную законодательную почву. Оно должно прежде всего способствовать верификации всех клиентов, сделает перемещения и транзакции понятными и открытыми, чтобы государство видело, как движется капитал.

СЕО WhiteBIT также рассказал, в частности, об украинском опыте законодательного урегулирования рынка криптовалют, который сегодня является интересным и полезным для многих других стран, где деятельность криптобирж и криптообменников остается до сих пор не урегулирована.

"Есть хороший пример украинского закона, который сейчас уже подписан Президентом Украины и несет в себе общие ключевые тезисы и вносит их в повестку дня. Мы принимали непосредственное участие в процессе разработки закона о крипте в Украине, который вскоре вступит в силу и станет настольным документом для криптобизнеса на отечественных просторах, и готовы делиться опытом", - отметил Владимир Носов.

Он добавил, что сейчас WhiteBIT ведет коммуникацию относительно возможностей обмена опытом по разработке законодательной базы, в частности, с турецкими регуляторами, поскольку сегодня эта страна работает над законодательством для урегулирования рынка криптовалют.

Напомним, WhiteBIT-крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Отвечает всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

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