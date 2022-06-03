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Носов: разом із МЗС працюємо над тим, щоб кожне запитання українців знайшло свою відповідь

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П'ятниця 03 червня 2022 21:48
Носов: разом із МЗС працюємо над тим, щоб кожне запитання українців знайшло свою відповідь Фото: Володимир Носов (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

З перших днів повномасштабного російського вторгнення найбільша криптовалютна біржа Європи WhiteBIT зайняла принципову позицію на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СЕО крипти біржі WhiteBIT Володимира Носова в інтерв’ю Bloomberg Businessweek.

"Ми одразу виключили можливість створення пар із російським рублем та депозити і виведення рубля з біржі", - заяви Носов.

На життєво необхідні потреби українців - аптечки, продовольство, грошову допомогу постраждалим - компанія вже зібрала понад 4 млн доларів.

Також нещодавно WhiteBIT разом із президентом України презентувала розробку платформи для збору донатів United24, а у квітні підписала меморандум із МЗС України для допомоги українцям в отриманні якісних консульських послуг.

Співпрацю WhiteBIT із МЗС України Володимир Носов назвав показовим кейсом того, як у спільній справі і прагненні перемогти об’єднується держава, бізнес та громадяни.

"У зв’язку із загарбницькою війною з боку Росії понад 5,5 млн українців змушені покинути свій дім та шукати прихистку за межами країни. Разом із МЗС ми працюємо над тим, щоб кожне запитання українців знайшло свою відповідь, а кожна проблема була вирішена", - пояснив бізнесмен.

У компанії переконані: підтримувати сталий розвиток економіки країни так само важливо, як і згуртовано діяти в умовах сучасних викликів. Це дозволить бізнесу працювати прозоро, а державі зберігати капітал у межах країни.

Носов вважає абсолютно зрозумілим бажання держави піклуватися про захист економічних інтересів та вбачати головну загрозу криптовалютного ринку у відмиванні коштів. Саме тому важливо підготувати оптимальне законодавче підґрунтя. Воно повинно передусім сприяти верифікації всіх клієнтів, зробить переміщення і транзакції зрозумілими та відкритими, аби держава бачила, як рухається капітал.

СЕО WhiteBIT також розповів, зокрема, про український досвід законодавчого врегулювання ринку криптовалют, який сьогодні є цікавим та корисним для багатьох інших країн, де діяльність криптобірж та криптообмінників залишається досі не врегульована.

"Маємо добрий приклад українського закону, який наразі вже підписаний Президентом України та несе в собі ключові загальні тези і вносить їх до порядку денного. Ми брали безпосередню участь у процесі розробки закону про крипту в Україні, який невдовзі набере чинності та стане настільним документом для криптобізнесу на вітчизняних теренах, і готові ділитися досвідом", - зазначив Володимир Носов.

Він додав, що наразі WhiteBIT веде комунікацію щодо можливостей обміну досвідом з розробки законодавчої бази, зокрема з турецькими регуляторами, оскільки сьогодні ця країна працює над законодавством для врегулювання ринку криптовалют.

Нагадаємо, WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.

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