Носов: киберобразование и системы киберзащиты должны идти в унисон с развитием технологий

По его словам, глобальная цифровизация принесла человечеству кросс-бордерные платежи, начала развиваться система open banking, которая позволяет банкам и сторонним поставщикам услуг обмениваться финансовой информацией и услугами в электронном виде с разрешения клиентов. Для верификации лица больше не нужно приходить в учреждение - это можно сделать удаленно.

Однако все эти технологии означают, что определенные структуры, компании или удаленные серверы обладают большими массивами личной информации, что является большим уровнем ответственности, рисков и киберугроз.

"Цифровые решения существенно ускорили нашу жизнь, сделали ее удобной и комфортной. После первого года пандемии объем привлеченных средств в финтех-отрасль в мире увеличился на 96%. Мир кардинально изменился. Поразительно быстро. И сегодня уже недостаточно просто создавать цифровые услуги или криптовалютные биржи, развивать метамир или другие диджитал-ноу-хау. Гораздо больший вызов - обеспечить их надежность. В этом заключается ключевая задача каждой компании, которая имеет отношение к сбору личной информации пользователей, в частности финансовой - думать о безопасности в первую очередь. Потом - о собственной выгоде. Уровень безопасности компании, которая имеет дело с финансами, - это ее репутация. Мы в WhiteBIT это понимаем - поэтому особое внимание уделяем безопасности наших сервисов", - отметил Владимир Носов.

Сегодня в WhiteBIT внедрен комплекс мер безопасности и систем. Среди них:

Антифрод-системы, которые помогают предотвратить мошеннические транзакции.

Верификация лица через AML и KYC.

Слежение за NODами и всеми обновлениями по безопасности звена при взаимодействии с криптовалютой.

Отдельный отдел безопасности, который постоянно занимается мониторингом блокчейн-сетей на уязвимости.

Безопасный вывод средств и контроль аккаунтов.

Проверка транзакции на "чистоту" вывода через Crystal.

Эти и другие меры безопасности позволяют WhiteBIT сегодня входить в топ-3 криптовалютних бирж мира по уровню безопасности в связи с независимым аудитом Hacken.

Носов отмечает: сегодня для противостояния киберугрозам технологические компании должны владеть собственными кибервойсками, которые будут работать на постоянной основе. Потому что контроля требует не только физическая, но и виртуальная реальность. С цифровой глобализацией, потому что Метавселенная - это, в частности, о стирании физических, реальных границ между странами, задача правительств всех заинтересованных стран и ведущих технологических компаний - создавать и развивать международную сеть кибербезопасности.

"Когда мы развиваем новые технологии, нужно четко понимать, что мы даем почву для новых рисков и даем киберпреступникам новые площадки для своеобразного испытания собственных сил и мошеннических схем. Поэтому параллельно с развитием и внедрением этих технологий должны идти киберобразование и централизованные системы киберзащиты", - акцентировал CEO криптовалютной биржи WhiteBIT.

Напомним, WhiteBIT-крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.