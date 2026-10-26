Норвезький депутат нелегально провіз дрони в Україну і цим змусив уряд змінити закон

Норвезький депутат Петер Фреліх разом зі своєю організацією нелегально переправив в Україну дрони з тепловізорами. Після цього Норвегія змінила правила, і тепер громадяни можуть відправляти Україні цивільні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet .

Фреліх - депутат норвезького парламенту від Консервативної партії. Разом з організацією "Вільна Україна" він намагався відправити в Україну партію дронів із тепловізійними камерами. Однак вантаж зупинила норвезька митниця: за законом, ухваленим ще в 1950-х роках, це було незаконно.

Тоді депутат звернувся безпосередньо до уряду. Він наголошував, що ситуація критична і зволікання може коштувати життя українським військовим.

Організації все ж вдалося якимось чином доправити дрони в Україну. Наступного дня уряд Норвегії пообіцяв пришвидшити розгляд питання. Зрештою правила змінили, і тепер норвежці можуть законно відправляти Україні цивільні дрони.

Сам Фреліх не шкодує, що порушив закон.