Норвезький депутат нелегально провіз дрони в Україну і цим змусив уряд змінити закон
Норвезький депутат Петер Фреліх разом зі своєю організацією нелегально переправив в Україну дрони з тепловізорами. Після цього Норвегія змінила правила, і тепер громадяни можуть відправляти Україні цивільні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.
Фреліх - депутат норвезького парламенту від Консервативної партії. Разом з організацією "Вільна Україна" він намагався відправити в Україну партію дронів із тепловізійними камерами. Однак вантаж зупинила норвезька митниця: за законом, ухваленим ще в 1950-х роках, це було незаконно.
Тоді депутат звернувся безпосередньо до уряду. Він наголошував, що ситуація критична і зволікання може коштувати життя українським військовим.
Організації все ж вдалося якимось чином доправити дрони в Україну. Наступного дня уряд Норвегії пообіцяв пришвидшити розгляд питання. Зрештою правила змінили, і тепер норвежці можуть законно відправляти Україні цивільні дрони.
Сам Фреліх не шкодує, що порушив закон.
Норвегія останнім часом стала одним із майданчиків для мирних переговорів щодо України. 20 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф вирушив до Норвегії на переговори із Зеленським та європейськими лідерами, а після цього зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Наприкінці вересня країна виділила мільйони на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала.