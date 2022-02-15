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Норвежцы выиграли "золото" и "серебро" в олимпийском финале по лыжному двоеборью

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде состоялись соревнования по лыжному двоеборью среди мужчин. Лучшим в этой дисциплине стал норвежец Йорген Гробак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

Сначала 48 спортсменов прыгали на лыжах с большого трамплина.

Тройкой лучших стали:

  • Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 139,8 балла
  • Кристиан Илвес (Эстония) – 128,7 балла
  • Рета Ямамото (Япония) – 128,7 балла

Украинец Дмитрий Мазурчук с результатом 83,5 балла занял 33-е место.

После прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.

Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.

Победителем кросса стал норвежец Йорген Гробак, который в прыжках был на 12-й позиции. Для 30-летнего спортсмена это уже третья "золотая" олимпийская награда в карьере. На вторую позицию поднялся норвежец Йенс Лурос Офтебру, который был десятым в прыжках с трамплина. С пятого на третье место поднялся японец Ватабе Акито.

Украинский спортсмен Дмитрий Мазурчук в финишном протоколе занял 32-ю позицию.

Напомним, что два украинских фристайлиста пробились в финал по лыжной акробатике.

Также сегодня состоялись командные забеги по конькобежному спорту. У женщин победила сборная Канады, а у мужчин – Норвегия.

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