Норвежцы выиграли "золото" и "серебро" в олимпийском финале по лыжному двоеборью

Сначала 48 спортсменов прыгали на лыжах с большого трамплина.

Тройкой лучших стали:

Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 139,8 балла

Кристиан Илвес (Эстония) – 128,7 балла

Рета Ямамото (Япония) – 128,7 балла

Украинец Дмитрий Мазурчук с результатом 83,5 балла занял 33-е место.

После прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.

Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.

Победителем кросса стал норвежец Йорген Гробак, который в прыжках был на 12-й позиции. Для 30-летнего спортсмена это уже третья "золотая" олимпийская награда в карьере. На вторую позицию поднялся норвежец Йенс Лурос Офтебру, который был десятым в прыжках с трамплина. С пятого на третье место поднялся японец Ватабе Акито.

Украинский спортсмен Дмитрий Мазурчук в финишном протоколе занял 32-ю позицию.