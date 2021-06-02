Норвежские инвесторы в ВИЭ разочарованы инвестклиматом в Украине, - нардеп

"Две норвежские компании инвестировали в эту сферу в Украине 700 млн евро. Но к сожалению, сейчас инвесторы столкнулись с проблемами и долгами, о которых мы неоднократно предупреждали ранее. Такое отношение к инвесторам в "зеленую энергетику" ухудшает инвестклимат и отношение к Украине в Норвегии", - отметил нардеп.

По словам Гончаренко, правительство должно выполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами, а не придумывать новые должности вроде " инвестиционных нянь".

"Нужно поддерживать чистую энергию и выполнять взятые на себя обязательства, а не рассказывать об "инвестиционных нянях", - резюмировал Гончаренко.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Иск подала литовская Modus Energy.

По словам партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.