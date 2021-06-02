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Норвежские инвесторы в ВИЭ разочарованы инвестклиматом в Украине, - нардеп

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Киев, Среда 02 июня 2021 12:58
Норвежские инвесторы в ВИЭ разочарованы инвестклиматом в Украине, - нардеп Фото: норвежские инвесторы в ВИЭ разочарованы инвестклиматом в Украине (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Норвежские компании, которые инвестировали в развитие возобновляемых источников энергии Украины, разочарованы резким ухудшением инвестиционного климата и систематическим нарушением их прав.

Об этом сообщил народный депутат, председатель межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко по результатам встречи с послом Норвегии Эриком Сведалом.

"Две норвежские компании инвестировали в эту сферу в Украине 700 млн евро. Но к сожалению, сейчас инвесторы столкнулись с проблемами и долгами, о которых мы неоднократно предупреждали ранее. Такое отношение к инвесторам в "зеленую энергетику" ухудшает инвестклимат и отношение к Украине в Норвегии", - отметил нардеп.

По словам Гончаренко, правительство должно выполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами, а не придумывать новые должности вроде " инвестиционных нянь".

"Нужно поддерживать чистую энергию и выполнять взятые на себя обязательства, а не рассказывать об "инвестиционных нянях", - резюмировал Гончаренко.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Иск подала литовская Modus Energy.

По словам партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

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