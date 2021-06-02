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Норвезькі інвестори в ВДЕ розчаровані інвесткліматом в Україні, - нардеп

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Київ, Середа 02 червня 2021 12:58
Норвезькі інвестори в ВДЕ розчаровані інвесткліматом в Україні, - нардеп Фото: норвезькі інвестори в ВДЕ розчаровані інвесткліматом в Україні (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Норвезькі компанії, які інвестували в розвиток відновлюваних джерел енергії України, розчаровані різким погіршенням інвестиційного клімату і систематичним порушенням їх прав.

Про це повідомив народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексій Гончаренко по результатам зустрічі з послом Норвегії Еріком Сведалом.

"Дві норвезькі компанії інвестували в цю сферу в Україні 700 млн євро. Але на жаль, зараз інвестори зіштовхнулися з проблемами і заборгованостями, про які ми неодноразово попереджали раніше. Таке ставлення до інвесторів в "зелену енергетику" погіршує інвестклімат і ставлення до України в Норвегії", - зазначив нардеп.

За словами Гончаренка, уряд повинен виконувати взяті на себе зобов’язання перед інвесторами, а не вигадувати нові посади на кшталт "інвестиційних нянь".

"Потрібно підтримувати чисту енергію і виконувати взяті на себе зобов'язання, а не розповідати про "інвестиційних нянь", - резюмував Гончаренко.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов’язань. Позов подала литовська Modus Energy.

За словами партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

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