Норвегія заявила про загрозу російських диверсій на своїх енергетичних об'єктах

Норвезькі енергетичні об'єкти знаходяться під ризиком можливих диверсій, які Росія може вчинити у будь-який момент. Про це заявили у контррозвідці країни. Інші європейські держави також попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На закритій зустрічі, організованій норвезькою контррозвідувальною службою PST, представники Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії обговорювали ризики шпигунства та диверсій з боку Росії.

Керівник норвезької контррозвідки Беате Гангаас підкреслила, що Росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії.

"Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію", - заявила вона.

Видання нагадує, що раніше норвезькі спецслужби вже наголошувати на загрозі можливих атаках на нафтовий сектор Норвегії.

Служби безпеки семи європейських країн під час зустрічі також попередили Норвегію про загрозу з боку Росії для її критичної енергетичної інфраструктури.

Сінан Селен, віце-президент Федерального відомства захисту конституції Німеччини, зазначив, що загроза стосується як Норвегії, яка є ключовим постачальником енергії в регіоні, так і взагалі всієї Європи.

Російські диверсії в Норвегії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України активність російських спецслужб і можливі загрози для європейської критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, значно зросли. У цей період норвезькі спецслужби регулярно фіксували випадки підозрілої активності з боку РФ: збір розвідувальної інформації та можливі спроби саботажу нафтових і газових об'єктів.

Норвезькі офіційні особи неодноразово попереджали про високий ризик диверсій з боку Росії, що могло призвести до серйозних наслідків для енергопостачання в Європі.

Інцидент із підривом на газопроводів Nord Stream у вересні 2022 року став одним із найгучніших прикладів російських диверсій у Європі. Хоча Норвегія безпосередньо не постраждала від цих подій, вони значно посилили занепокоєння щодо безпеки. Норвезькі спецслужби були залучені до розслідування інциденту.