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У Норвегії показали робота, який сам носить та розвантажує палети з боєприпасами

14:57 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: Uncrew IC 12 Defence (Uncrew Robotics AS)

Норвезька компанія Uncrew Robotics AS представила НРК Uncrew IC 12 Defence, призначений для логістичних та інженерних завдань. Платформу вже прийняли на озброєння норвезьких збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hartpunkt.

Перевезення боєприпасів без участі людини

Компанія Uncrew Robotics AS презентувала Uncrew IC 12 Defence на 10-му симпозіумі KSK (Kommando Spezialkräfte) з питань озброєння. Апарат розроблений на основі аграрної техніки і відрізняється високою прохідністю: він здатен нести до двох тонн корисного навантаження або різний інструмент.

Кожне з чотирьох коліс платформи є керованим і має окремий електропривод - завдяки цьому НРК, подібно до гусеничної техніки, здатен розвертатися на місці, а також рухатися вбік. Керувати апаратом можна дистанційно, у напівавтономному або повністю автономному режимі.

Фото: Uncrew IC 12 Defence (Uncrew Robotics AS)

Стандартний гідравлічний інтерфейс у передній частині корпусу дозволяє встановлювати різні набори обладнання - лопати, щітки чи вила - для земляних робіт або переміщення матеріалів. У Норвегії робот, за даними виробника, зокрема використовують для очищення злітно-посадкових смуг військових аеродромів.

Вбудована в "кузов" вилочна система дозволяє автономно піднімати, перевозити та опускати європалети вагою близько тонни - без залучення людей. Це дає змогу повністю автоматизувати транспортування боєприпасів.

Додатково апарат може нести до 1,2 тонни вантажу "під підвіскою": у цьому режимі транспортування й вивантаження відбуваються автономно, а завантаження потребує сторонньої допомоги.

На симпозіумі НРК демонстрували у варіанті транспортера боєприпасів без набору інструментів, проте виробник заявляє й про можливість використання платформи як носія сенсорів.

Питання логістики за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) залишається одним із ключових для української армії. Як писало РБК-Україна, у серпні Школа НРК KILLHOUSE Academy отримала важкий комплекс Protector.

За словами засновника школи Віктора Павлова, тактика застосування таких НРК будується саме на логістиці: комплекс доставляє значні обсяги вантажу до проміжних точок підвозу, звідки менші НРК розвозять його вже безпосередньо по позиціях.

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