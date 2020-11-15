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Норвегия запретила сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций

Автор: Артур Родивилов

Матч Лиги наций между сборной Румынии и национальной командой Норвегии отменен из-за коронавируса. Встреча должна была пройти в Бухаресте.

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Об этом сообщает Норвежская ассоциация футбола.

Министерство здравоохранения Норвегии посадило национальную команду на карантин. Власти Норвегии не выпустили сборную после обнаружения одного случая заражения.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пытается перенести игру. Если перенос матча окажется невозможным, то сборной Норвегии засчитают техническое поражение, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Встреча команд группы B1 с участием Норвегии была запланирована на 15 ноября в 21:45 по Киеву.

Напомним, большая часть основного состава сборной Украины по футболу заболела COVID-19. У четырех игроков коронавирус обнаружили перед самым матчем с Германией, который таки состоялся 14 ноября.

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