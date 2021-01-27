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Норвегія закриває в'їзд в країну для іноземців без підстав

Осло, Середа 27 січня 2021 21:15
Норвегія закриває в'їзд в країну для іноземців без підстав
Фото: закритий кордон Норвегії (nrk.no)
Автор: Роман Тверденко

Норвегія закрила з 29 січня кордону для іноземців, у яких немає серйозних підстав для в'їзду в країну. За фактом, закривають в'їзд для тих, хто в Норвегії не живе.

Про це повідомляє NRK.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що фактично цим рішенням закривається країна для іноземців.

Тим не менш, у нових нормах будуть винятки для кількох категорій:

  • працівники критично важливих об'єктів інфраструктури;
  • постачальники їжі і працівники громадського транспорту;
  • медики зі Швеції і Фінляндії, які працюють в норвезьких закладах охорони здоров'я;
  • ті, хто приїжджають для зустрічі з дітьми;
  • інші люди, які мають особливі причини для в'їзду

Ці критерії означають, що багато працівників з-за кордону не зможуть потрапити в Норвегію в наступні кілька тижнів.

Раніше прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що в країні можуть змінити стратегію вакцинації від коронавірусу для літніх людей. Таке рішення уряд планує прийняти після недавнього сплеску смертності на тлі щеплень.

Також Міністерство закордонних справ Швеції рекомендує своїм громадянам утриматися від несуттєвих поїздок у країни за межами ЄС щонайменше до 15 квітня. У той же час відомство скасувало пораду утриматися від поїздок в більшість країн ЄС або Шенгенської зони.

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