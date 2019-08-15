Норвегия выявила радиационное загрязнение на границе с Россией

Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности спустя нескольких дней после аварии на полигоне под Архангельском обнаружило в воздухе возле границы с Россией радиоактивный йод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении регулятора, зафиксированный уровень радиации не представляет большой угрозы для людей или окружающей среды.

Там не уверены, связно ли это с аварией на полигоне в России

“В настоящее время невозможно определить, может ли последнее измерение быть связано с аварией на военном полигоне под Северодвинском”, - говорится в сообщении агентства.

“Незначительное количество радиоактивного йода обнаружено в воздухе на нашей воздухоочистительной станции в Сванховде в северной части Норвегии. Зафиксированный уровень является низким и не представляет большой угрозы для людей или окружающей среды", - указано в заявлении регулятора.

Отмечается, что замеры были сделаны в период с 9 по 12 августа, их результат сопоставим с результатами предыдущих измерений. Подобный уровень Норвегия фиксирует 6-8 раз в год.

Как известно, 8 августа под Архангельском взорвался двигатель ракеты. В Минобороны РФ тогда заявили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

Позже сообщалось, что уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.



Жителям поселка Ньонокса, что неподалеку от ракетного полигона под Архангельском (Российская Федерация), где произошел взрыв рекомендовали покинуть дома.