ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія виграла обидві біатлонні естафети, чоловіча збірна України замкнула топ-5

Гохфільцен, Неділя 10 грудня 2023 16:34
UA EN RU
Норвегія виграла обидві біатлонні естафети, чоловіча збірна України замкнула топ-5 Фото: Йоганнес Бьо доклався до перемоги збірної Норвегії (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Норвезькі біатлоністи стали найкращими в недільних стартах етапу Кубка світу з біатлону 2023/24 в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінальні протоколи.

Змагання серед чоловіків удев'яте поспіль виграла Норвегія. Кольори скандинавів на 30-кілометровій станції захищали Легрейд, брати Бьо та Крістіансен.

Норвезька збірна пройшла чотири вогневих рубежі без штрафних кіл. Четвірка переможців використала лише 5 додаткових патронів. Скандинавська команда майже на півхвилини випередила Францію. Збірна України теж уникла штрафу (+3), але програла ходом і фінішувала на 5-й сходинці.

У стартах жінок теж тріумфувала Норвегія. До складу команди потрапили Арнеклейв, Скоган, Кноттен і Таннреволд. Скандинавки подолали дистанцію без промахів за 1:07:39,0. До трійки призерів також потрапили збірні Швеції та Франції.

Україна виступила в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Ірини Петренко та Христини Дмитренко. Вони уникли пострілів у "молоко", але використали аж 10 додаткових патронів. Поступилися українки і на трасі, фінішувавши на 10-й сходинці.

Підсумки естафети 4x7,5 км, чоловіки:

  1. Норвегія
  2. Франція (+28,7)
  3. Німеччина (+1:06,9)

...

5. Україна (+2:24,9)

Підсумки естафети 4x6 км, жінки:

  1. Норвегія
  2. Швеція (+31,6)
  3. Франція (+1:01,5)

...

10. Україна (+3:06,4)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світу Збірна України Биатлон
NEWS
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО