ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Норвегія відповіла на заяви РФ щодо "мілітаризації" Шпіцбергену

П'ятниця 14 березня 2025 21:41
UA EN RU
Норвегія відповіла на заяви РФ щодо "мілітаризації" Шпіцбергену Ілюстративне фото: Норвегія відповіла на заяви РФ щодо "мілітаризації" Шпіцбергену (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація звинуватила Норвегію у нібито мілітаризації Шпіцбергену в порушення багатостороннього договору. У Норвегії спростували ці заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Що передувало

Сьогодні МЗС Росії заявило, що Норвегія порушує Шпіцбергенський трактат 2020 року, згідно з яким архіпелаг є демілітаризованою зоною.

"Шпіцберген усе більшою мірою втягується у орбіту військово-політичного планування Норвегії з підключенням США і НАТО", - сказано у заяві росіян.

Що саме викликало такі заяви, не відомо. Але днями деякі норвезькі політики виступили за збільшення військової присутності на Шпіцбергені та навколо нього.

Що кажуть у Норвегії

За словами речника Міністерства закордонних справ Норвегії, Шпіцберген є частиною Норвегії і частиною НАТО.

"Норвезька влада, звичайно, діє відповідно до договору про Шпіцберген", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Шпіцбергенський трактат був підписаний 9 лютого 1920 року в Парижі між низкою країн щодо статусу архіпелагу. Угода надає Норвегії суверенітет над Шпіцбергеном, але також накладає обмеження на його використання у певних військових цілях.

Раніше ми писали про те, що уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією. Він має допомогти, якщо з боку РФ буде потік біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Російська Федерація
NEWS
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції