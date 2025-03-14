Норвегия ответила на заявления РФ о "милитаризации" Шпицбергена

Российская Федерация обвинила Норвегию в якобы милитаризации Шпицбергена в нарушение многостороннего договора. В Норвегии опровергли эти заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

Что предшествовало

Сегодня МИД России заявил, что Норвегия нарушает Шпицбергенский трактат 2020 года, согласно которому архипелаг является демилитаризованной зоной.

"Шпицберген все в большей степени втягивается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", - сказано в заявлении россиян.

Что именно вызвало такие заявления, не известно. Но на днях некоторые норвежские политики выступили за увеличение военного присутствия на Шпицбергене и вокруг него.

Что говорят в Норвегии

По словам представителя Министерства иностранных дел Норвегии, Шпицберген является частью Норвегии и частью НАТО.

"Норвежские власти, конечно, действуют в соответствии с договором о Шпицбергене", - говорится в заявлении.

Напомним, Шпицбергенский трактат был подписан 9 февраля 1920 года в Париже между рядом стран относительно статуса архипелага. Соглашение предоставляет Норвегии суверенитет над Шпицбергеном, но также накладывает ограничения на его использование в определенных военных целях.