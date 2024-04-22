Норвегія виділить мільярди на протиповітряну оборону України, - прем'єр

"Щоранку в новинах повідомляють про російські ракети і безпілотники, які вражають цивільні будівлі, енергетичні установки і вбивають безліч людей. Україна змогла захистити себе від цього, але в неї закінчується паливо", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія тепер виділятиме мільярди на протиповітряну оборону України.

"Частково для цього використовувалася програма Нансена, але в переглянутому бюджеті ми також виділимо достатньо коштів, щоб Норвегія від самого початку брала участь у цій ініціативі", - заявив прем'єр.

Програма "Нансен" - це норвезький пакет підтримки України. Програма передбачає військову та цивільну підтримку на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п'яти років.

Стьоре стверджує, що будуть витрачені значні кошти, але не називає точної суми.

"Ми повернемося до цього питання, коли представимо переглянутий бюджет. Це дорого, але збереження миру і свободи коштує грошей. Ті, хто платить найвищу ціну, - це Україна та українці", - наголосив політик.