Норвегія виділить фінансову допомогу для розмінування України

"Широке використання мін і касетних боєприпасів призвело до того, що Україна сьогодні стала найбільш замінованою країною у світі. Норвегія зараз більш ніж подвоює свої зусилля по боротьбі з мінами в Україні після початку жорстокої агресивної війни Росії", - йдеться у повідомленні.

Аннікен Хюітфельдт сказала, що розмінування України рятує життя і захищає цивільне населення, а особливо дітей. Розмінування також є необхідною умовою для надання інших форм надзвичайної допомоги та відновлення інфраструктури.

"Запобігання людським жертвам також зміцнює здатність України протистояти російській агресії. Тому уряд виділить 200 мільйонів норвезьких крон (18,5 млн доларів), призначених для розмінування та інших вибухових речовин в Україні", - сказала міністр.

Війна в Україні загрожує доступу до продовольства в усьому світі

Зазначається, що розмінування є важливим напрямком як для самих українців, так і для зусиль Норвегії в Україні. Гуманітарне розмінування є одним із п'яти найважливіших пріоритетів України у власному плані відновлення країни. Українська влада віддає пріоритет розмінуванню сільськогосподарських земель і розчищенню критично важливої інфраструктури.

У МЗС Норвегії уточнили, що близько 30 % території України зараз вкрито мінами і вибухівкою, що не розірвалася. Вкрай важливо розчистити землю, щоб українські фермери могли обробляти її.

"Таким чином, російська війна на території України не тільки зачіпає Україну, а й загрожує безпечному доступу до продовольства в усьому світі", - сказала міністр закордонних справ Хуітфельдт.

Розмінування України

Через російське вторгнення та активні бойові дії Україна є найбільш замінованою країною у світі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд започаткував нову державну політику з гуманітарного розмінування та закликав інші країни допомогти у цій сфері.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет розміром в 110 млн доларів на розмінування України. Їх буде надано в період з 2024 по 2027 рік.