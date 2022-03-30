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Норвегия увеличила поставки в Украину противотанкового оружия в два раза

Фото: Поставки противотанкового оружия из Норвегии увеличены в два раза (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Норвегия передала Украине больше оружия, чтобы помочь стране защитить себя от вторжения России. Всего Украине подарено 4000 единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению министерства обороны Норвегии, последняя поставка, которая уже завершена, составляет 2000 противотанковых средств M72, в результате чего общее количество M72, подаренных Норвегией, увеличилось до 4000 единиц.

M72 LAW - легкое противотанковое оружие, одноразовый ручной противотанковый гранатомет.

Ранее сообщалось, что Дания передала Украине 2,7 тысячи единиц противотанковых гранатометов M72 LAW.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Норвегия