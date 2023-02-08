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Норвегія тріумфувала в змішаній естафеті на старті чемпіонату світу з біатлону

Фото: Йоганнес Бьо виступив на четвертому відрізку естафети (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Перемогою норвезької біатлонної команди завершилися перші змагання в рамках чемпіонату світу-2023 у німецькому Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

На дистанції чотири по 6 км першими до фінішу дісталися скандинави. Команда в складі Інгрід Таннреволд, Марте Рейселанн-Ольсбу, Стурли Легрейда та Йоганнеса Бьо на понад 10 секунд випередила збірну Італії.

До максимуму інтрига закрутилася на останньому етапі естафети. Бьо використав три додаткові патрони під час стрільби лежачи та пропустив на перше місце італійця Джакомеля. Проте, на трасі норвежець наздогнав конкурента, а після однакового виступу в стійці (+1 патрон кожен) швидко відірвався від представника Італії.

Той без проблем фінішував другим. Доповнила подіум збірна Франції. За всю дистанції тамтешні біатлоністи використали 9 додаткових патронів. Зрештою, відставання від переможців естафети склало майже хвилину.

Тим часом збірна України фінішувала лише на 10-й сходинці. Анастасія Меркушина відстрілялась без промахів на двох вогневих рубежах, але багато програла в швидкості та передала естафету 15-ю. Натомість Юлія Джима змогла підняти "синьо-жовтих" до чільної десятки, а Дмитро Підручний і Антон Дудченко вберегли позицію від зазіхань фінів і словенців.

Підсумки біатлонної змішаної естафети, 4x6 км:

  1. Норвегія
  2. Італія (+11,6)
  3. Франція (+55,9)

...

10. Україна (+2:45,3)

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