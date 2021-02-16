Норвегия снимает карантинные ограничения в столичном регионе

Теперь местные власти будут решать, вводить ли местные ограничения. Если они захотят, основные магазины, расположенные внутри торговых центров, могут снова открыться, а в ресторанах снова можно будет подавать алкоголь вместе с едой.

По словам министр здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения больше не считаются необходимыми.

"Необязательно, чтобы прекращение национальных мер означало, что они будут легкими в муниципалитете, в котором вы живете", - отметил министр.

В январе в Осло и его окрестностях произошла вспышка "британского" штамма коронавируса, что потребовало более строгих мер, включая закрытие всех второстепенных магазинов впервые с начала пандемии.