Норвегия снимает карантинные ограничения в столичном регионе

Правительство Норвегии снимает все дополнительные ограничения, введенные в столичном регионе, чтобы остановить распространение "британского" штамма коронавируса. Меры будут сняты с четверга, 18 февраля.
Об этом сообщает Reuters.
Теперь местные власти будут решать, вводить ли местные ограничения. Если они захотят, основные магазины, расположенные внутри торговых центров, могут снова открыться, а в ресторанах снова можно будет подавать алкоголь вместе с едой.
По словам министр здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения больше не считаются необходимыми.
"Необязательно, чтобы прекращение национальных мер означало, что они будут легкими в муниципалитете, в котором вы живете", - отметил министр.
В январе в Осло и его окрестностях произошла вспышка "британского" штамма коронавируса, что потребовало более строгих мер, включая закрытие всех второстепенных магазинов впервые с начала пандемии.
Напомним, ранее правительство Норвегии обсуждало рекомендацию для жителей страны относительно ношения двух масок в общественных местах.
Кроме того, ранее власти Швеции запретили въезд в страну из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого "британского" штамма коронавируса.