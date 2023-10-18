У Норвегії розірвали відносини з містом із РФ через те, що його мер воює проти України

Муніципалітет норвезького міста Му-і-Рана розірвав побратимські відносини з російським Петрозаводськом після того, як його мер вирушив на війну проти України.

Про це заявив глава норвезького муніципалітету Гейр Вааге, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Rana Blad .

Муніципальна рада Мо-і-Рани одноголосно ухвалила рішення про розірвання угоди з містом-побратимом Петрозаводськом у Росії.

Причиною став той факт, що цього літа голова Петрозаводського міського округу Володимир Любарський вирушив воювати проти України. Зазначається, що він вступив до батальйону "Ахмат".

Рішення про розірвання стосунків було ухвалено без будь-яких обговорень, воно вже набуло чинності.

Володимир Любарський

Російський політичний і громадський діяч, голова Петрозаводського міського округу у 2021-2023 роках.

17 червня 2023 року він опублікував повідомлення в соціальній мережі "ВКонтакте" про дострокове складання повноважень.

23 червня на засіданні депутатів позачергової сесії Петрозаводської міської Ради повноваження глави Петрозаводського міського округу припинено достроково у зв'язку з відставкою за власним бажанням 26 червня 2023 року і наміром взяти участь у вторгненні Росії в Україну.

Це не перший чиновник, який воює проти України

Наприкінці вересня в полон до українських прикордонників потрапив російський окупант-доброволець. Він виявився колишнім мером російського міста Чайковський, що у в Пермському краї.

Він розповів, що мером Чайковського його обрали у 2014 році та на посаді пробув п'ять років - до 2019-го. Також у його послужному списку - крісло в міській Думі.

"Як доброволець я уклав контракт 7 вересня з Міноборони РФ. Приписали мене до 78-го полку 42-ї мотострілецької дивізії. Переправили до Лисичанська, де я проходив тренування", - розповів він.