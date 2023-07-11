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Норвегія продовжить присутність своїх військ у Литві до 2024 року

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Вівторок 11 липня 2023 06:47
Норвегія продовжить присутність своїх військ у Литві до 2024 року Фото: Норвегія подовжує на рік перебування військ в Литві (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Норвегії ухвалив рішення продовжити присутність своїх військовослужбовців на території Литви до 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що пишається роботою, яку виконують норвезькі війська в Литві.

"Рішення про продовження участі норвезьких військ, коли в Європі триває війна, не є легким рішенням для уряду. Але ми знаємо, що це важлива операція і що наш внесок є цінним", - сказав він.

Норвезькі військові у Литві

Норвегія з 2017 року бере участь у програмі НАТО, суть якої полягає у збільшенні сил в Східній Європі після окупації Криму Росією. Так, у Литві знаходяться близько 150 військових з Норвегії і 1600 військовослужбовців з усього Альянсу.

Велику увагу приділяється обороноспособності і інших країн Балтії. Так, нещодавно стало відомо, що Канада розмістить в Латвії ескадрон танків Leopard-2.

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