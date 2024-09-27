Норвегія припинить автоматично надавати притулок низці українських біженців, - RTE

Як пише видання, заявники зі Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку. Це пов'язано з тим, що дані регіони вважаються безпечними.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Норвегія при населенні 5,6 млн осіб прийняла 85 тис. українців. При цьому голова мін'юсту країни Енгер Мель заявила, що Норвегія "не може прийняти непропорційно велику частку переміщених осіб порівняно з аналогічними країнами", через те, що біженці створюють навантаження на житлове господарство, охорону здоров'я та школи в деяких містах.

За її словами, "зростаючу частку" серед українських біженців становлять "чоловіки, багато з яких перебувають у призовному віці", тоді як Україні не вистачає солдатів.

Допомога Україні від Норвегії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегія стала одним із ключових міжнародних партнерів, що надають значну військову підтримку українським збройним силам.

Осло передало Києву різноманітні види озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше військове обладнання.

У червні Норвегія також виділила 1,1 мільярда крон на відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських обстрілів