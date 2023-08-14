Норвегія поставить Україні системи для боротьби з безпілотниками

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала контракт з Міжнародним фондом України (IFU), очолюваним Великою Британією, на поставку в Україну безпілотних авіаційних систем.

"Поставка складається з декількох систем CORTEX Typhon, призначених для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом нанесення фізичної шкоди або виведення загрози з ладу в інший спосіб", - ідеться в повідомленні.

Вартість контракту становить 56 млн фунтів стерлінгів, або близько 750 млн норвезьких крон.

"Ця поставка значно посилить українські можливості по боротьбі з безпілотниками і допоможе захистити населення та інфраструктуру України", - заявив Ейрік Лі, генеральний директор Kongsberg Defence & Aerospace.

CORTEX Typhon C-UAS

Безпілотний літальний апарат CORTEX Typhon C-UAS створено на базі програмних і апаратних засобів компаній Teledyne Flir і Kongsberg, включно із системою спостереження і дистанційною збройовою станцією (RWS) Kongsberg, а також інтегрованим бойовим рішенням (ICS) CORTEX.

Міжнародний український фонд (IFU) був створений Великою Британією та міжнародними партнерами для виявлення і придбання критично важливих засобів та їх швидкого постачання в Україну. Норвегія та Велика Британія є одними з багатьох країн, які зробили свій внесок у цей фонд.

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