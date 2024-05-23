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Норвегія запровадила нові обмеження для в'їзду до країни росіян: що відомо

Фото: російським туристам запровадили нові обмеження для в'їзду до Норвегії з 29 травня (wikipedia.org) (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Норвегія запровадила нові правила в'їзду громадян Росії в країну. Вони почнуть діяти із 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.

"Рішення посилити правила в'їзду відповідає норвезькому підходу, який полягає у підтримці союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресивної війни Росії проти України", - розповів міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель.

Які обмеження діятимуть

Громадянам Росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в'їзді через зовнішній кордон. Обмеження поширюється як на тих, хто має візи, видані Норвегією до обмеження візової практики навесні 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди.

"Зміна передбачає, що поліція може відмовити у в'їзді громадянам Росії, на яких поширюється інструкція", - йдеться у повідомленні уряду.

Винятки

Винятки будуть надані у певних випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців та дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян Росії, які працюватимуть або навчатимуться в Норвегії чи інших країнах Шенгенської зони.

"Норвезька влада уважно стежить за кордоном і прикордонним рухом у Стурскузі (пункті пропуску Норвегії та РФ, - ред) і за необхідності вживе заходів", - запевняє норвезька влада.

Ситуація з в'їздом росіян до Норвегії

Уряд Норвегії обмежив візову практику для росіян навесні 2022 року, і після цієї дати туристичні візи для росіян зазвичай не видаються. Після змін, що почнуть діяти з 29 травня, можливості в'їзду тепер будуть ще більше обмежені.

Нагадаємо, Норвегія з 3 жовтня 2023 року ввела заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легкових автомобілів.

До цього, у квітні 2022 року Норвегія закрила свої кордони і порти для російських вантажівок і суден. Країна приєдналася до санкцій, введених Європейським союзом після вторгнення Росії в Україну.

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