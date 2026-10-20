Норвегія підтвердила участь Зеленського в мирних переговорах зі США та Європою в Осло

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибуде до столиці Норвегії для переговорів щодо війни в Україні та безпеки Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuetrs.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що український президент звернувся до Норвегії та Фінляндії, яка є співорганізатором заходу, з проханням організувати зустріч. За його словами, вона відбудеться в межах поточних дипломатичних зусиль у важливий для України період.
"Президент Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у рамках поточних дипломатичних зусиль у критичний для України час", - зазначив Стьоре.
Президент Фінляндії Александр Стабб також підтвердив свою участь у зустрічі із Зеленським і норвезьким прем'єром. За його словами, сторони говоритимуть про війну Росії проти України та загальну безпекову ситуацію в Європі.
"Незаконна агресивна війна Росії проти України та загальна ситуація з безпекою в Європі", - так Стубб окреслив теми майбутніх переговорів.
Після зустрічі Зеленський, Стабб і Стере мають провести спільну пресконференцію. Про це повідомили в уряді Норвегії.
Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.
За даними агентства, до переговорів можуть долучитися Зеленський і представники європейських країн.
Однак поки немає офіційного підтвердження, що Віткофф або американська делегація братимуть участь саме в зустрічі Зеленського з лідерами Норвегії та Фінляндії 20 жовтня.