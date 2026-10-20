Норвегія підтвердила участь Зеленського в мирних переговорах зі США та Європою в Осло

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що український президент звернувся до Норвегії та Фінляндії, яка є співорганізатором заходу, з проханням організувати зустріч. За його словами, вона відбудеться в межах поточних дипломатичних зусиль у важливий для України період.

"Президент Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у рамках поточних дипломатичних зусиль у критичний для України час", - зазначив Стьоре.

Що обговорюватимуть в Осло

Президент Фінляндії Александр Стабб також підтвердив свою участь у зустрічі із Зеленським і норвезьким прем'єром. За його словами, сторони говоритимуть про війну Росії проти України та загальну безпекову ситуацію в Європі.

"Незаконна агресивна війна Росії проти України та загальна ситуація з безпекою в Європі", - так Стубб окреслив теми майбутніх переговорів.

Після зустрічі Зеленський, Стабб і Стере мають провести спільну пресконференцію. Про це повідомили в уряді Норвегії.

До Норвегії може приїхати посланець Трампа

Напередодні Reuters повідомило, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Норвегію для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.