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Норвегія перемогла в змішаній естафеті в Італії, збірна України не змогла здивувати

Антгольц, Субота 20 січня 2024 17:04
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Норвегія перемогла в змішаній естафеті в Італії, збірна України не змогла здивувати Фото: Йоганнес Бьо тріумфував у командному змаганні (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Четвірка норвезьких біатлоністів виграла класичну змішану естафету на етапі Кубка світу 2023/24 в італійському Антгольці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Збірна Норвегії на дистанції чотири по 6 кілометрів фінішувала першою з часом 1:04:36,3 година. Кольори скандинавської команди захищали Юні Арнеклейв, Кароліне Кноттен, Тар'єй Бьо та Йоганнес Бьо.

До першої трійки претендентів Норвегія вибилася після першої стрільби. Головним же конкурентом фаворитів стала Італія. Господарів траси навіть витягнула в лідери Віттоцці. Утім, далі Бьо-старший обійшов італійця Біоназа, а молодший з братів-скандинавів лише наростив перевагу.

Зрештою, на фініші збірна Норвегії "привезла" італійській команді майже чверть хвилини. Загалом переможці використали 8 додаткових патронів. Натомість італійці обмежилися п'ятьма, але поступилися в швидкості. Замкнула трійку призерів Швеція.

Збірна України фінішувала на 9-й сходинці. Команда в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дениса Насики та Дмитра Підручного обійшлася без штрафних кіл. Однак, використали вони аж 12 додаткових патронів.

Підсумки біатлонної змішаної естафети 4x6 км:

  1. Норвегія
  2. Італія (+22,3)
  3. Швеція (+1:07,8)

...

9. Україна (+3:19,7)

До слова, раніше Німеччина тріумфувала в міксті з десятим місцем для України.

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