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Норвегия победила в смешанной эстафете в Италии, сборная Украины не смогла удивить

Антхольц, Суббота 20 января 2024 17:04
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Норвегия победила в смешанной эстафете в Италии, сборная Украины не смогла удивить Фото: Йоханнес Бе триумфовал в командном соревновании (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Четверка норвежских биатлонистов выиграла классическую смешанную эстафету на этапе Кубка мира 2023/24 в итальянском Антхольце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Сборная Норвегии на дистанции четыре по 6 километров финишировала первой со временем 1:04:36,3 час. Цвета скандинавской команды защищали Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Тарьей Бе и Йоханнес Бе.

В первую тройку претендентов Норвегия выбилась после первой стрельбы. Главным же конкурентом фаворитов стала Италия. Хозяев трассы даже вытащила в лидеры Виттоцци. Впрочем, дальше Бе-старший обошел итальянца Бионаза, а младший из братьев-скандинавов лишь нарастил преимущество.

В конце концов, на финише сборная Норвегии "привезла" итальянской команде почти четверть минуты. В общей сложности победители использовали 8 дополнительных патронов. Итальянцы же ограничились пятью, но уступили в скорости. Замкнула тройку призеров Швеция.

Сборная Украины финишировала на 9-й строчке. Команда в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дениса Насыко и Дмитрия Пидручного обошлась без штрафных кругов. Однако использовали они аж 12 дополнительных патронов.

Итоги биатлонной смешанной эстафеты 4x6 км:

  1. Норвегия
  2. Италия (+22,3)
  3. Швеция (+1:07,8)

...

9. Украина (+3:19,7)

К слову, ранее Германия триумфовала в миксте с десятым местом для Украины.

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