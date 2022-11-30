Норвегія передала Україні партію військових автобусів: що відомо

"Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України. Ця пожертва є частиною безпрецедентної підтримки, яку надають союзники НАТО, оскільки Україна продовжує чинити опір агресивній війні Росії", - йдеться у повідомленні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Союзники НАТО надають безпрецедентну підтримку, і вчора союзники взяли на себе додаткові зобов'язання щодо Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Це фінансуватиме термінову нелетальну підтримку, включаючи паливо та медикаменти.

Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха є основним цивільним механізмом реагування на надзвичайні ситуації НАТО в євроатлантичному регіоні.

Він активний цілий рік, працює цілодобово і без вихідних, і в ньому беруть участь усі союзники з НАТО та країни-партнери. Центр функціонує як інформаційно-координаційна система для координації як запитів, і пропозицій допомоги.