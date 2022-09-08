Норвегия объявила о передаче Украине 160 ракет Hellfire: что о них известно

С таким заявлением выступил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм во время сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с вторгшимися российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям", - сказал он.

На сайте иностранного ведомства указано, что Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед их отправкой, а инструкторы уже провели учения по использованию Hellfire для украинских военных.

При этом указано, что срок эксплуатации системы Hellfire близится к концу, их планировали поэтапно снять с вооружения.

Также стало известно и о передаче Норвегией оборудования, включающего очки ночного видения и бинокли.

Что известно о Hellfire

AGM-114 Hellfire - это американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух-земля", запускаемая с закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами.

Применяется ракета против объектов с сильной панцирной защитой, а именно вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов (Northrop Grumman MQ-8), наземных транспортных средств (HMMWV).

Дальность AGM-114 Hellfire является наибольшей среди аналогичного оружия США.

Напомним, сегодня, 8 сентября, авиабаза "Рамштайн" вновь принимает встречу союзников Украины.

Контактная группа по военной поддержке собралась в очном формате под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Заседание по оборонной поддержке является уже пятым.

Добавим, глава Пентагона уже объявил о том, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

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