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Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сорейде обвинила Россию в хакерской атаке на норвежский парламент, которая произошла 24 августа. Тогда были взломаны системы электронной почты.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это серьезный инцидент, который затрагивает наш важнейший демократический институт. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают в национальном расследовании этого инцидента. Исходя из имеющейся у правительства информационной базы, мы считаем, что за этой активностью стоит Россия", - сказала Сорейде.

Она также добавила, что этот инцидент показывает важность хороших мер безопасности. По словам министра, правительство будет продолжать усилия по укреплению цифровой безопасности на национальном уровне и укреплению международного сотрудничества.

Напомним, власти Великобритании подозревает хакеров из РФ во взломе электронной почты экс-министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Европейском Союзе (ЕС) одобрили решение относительно санкций против причастных к хакерским атакам на парламент Германии.

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