Норвегія, Іспанія та Ірландія вирішили визнати Палестину державою

Норвегія

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стоєр заявив, що Осло визнає незалежну палестинську державу з 28 травня.

"Мир на Близькому Сході неможливий, якщо не буде визнання. Визнаючи палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план", - заявив він.

Іспанія

Зі свого боку прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, виступаючи перед іспанськими законодавцями в парламенті, оголосив, що Мадрид визнає незалежну палестинську державу 28 травня.

Ірландія

Водночас прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що Дублін визнає палестинську державу, сподіваючись, що інші країни підуть за ним найближчими тижнями після розмови зі світовими лідерами.

"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують про визнання держави Палестина. Напередодні сьогоднішнього оголошення я поговорив із низкою інших лідерів і колег і впевнений, що найближчими тижнями до нас приєднаються інші країни, які зроблять цей важливий крок", - заявив він.

Гарріс додав, що рішення про дві держави - це єдиний надійний шлях до миру і безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів.

Прем'єр Ірландії також заявив, що Дублін беззастережно визнає Ізраїль і його право на існування "в безпеці та мирі зі своїми сусідами", і закликав негайно повернути всіх заручників у Газі.

Ірландія офіційно визнає Палестину 28 травня, заявив міністр закордонних справ Мішель Мартін.

Реакція Ізраїлю

Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії у відповідь на їхнє рішення визнати палестинську державу.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац засудив цей крок, заявивши, що він "винагородить джихадистів із ХАМАСу та Ірану".

"Ірландія і Норвегія мають намір сьогодні послати палестинцям і всьому світу сигнал: тероризм платить", - сказав Кац, додавши, що цей крок може завадити зусиллям із забезпечення припинення вогню і поверненню заручників, утримуваних у Газі.

Кац також пригрозив відкликати посла в Іспанії, якщо вона ухвалить рішення про визнання палестинської державності.