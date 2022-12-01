Норвегія і Німеччина просять НАТО координувати захист підводної інфраструктури Європи

З такою заявою виступили Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Вони заявили, що подібні атаки не мають залишатися без наслідків.

"Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен думати, що атаки залишаться без наслідків. Трубопроводи, телефонні кабелі, інтернет-зв'язок є життєво важливими для наших держав і повинні бути особливо захищені", – сказав Шольц.

Він також зазначив, що Норвегія є важливим енергопостачальником після відмови від російських енергоносіїв, тож безпека підводної інфраструктури для цього є необхідною. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що згоден з такою пропозицією країн.

"Ми посилили наші зусилля після нещодавнього саботажу трубопроводів "Північний потік". Необхідно зробити ще більше для забезпечення того, щоб наша морська інфраструктура залишалася в безпеці від майбутніх руйнівних актів", – сказав він.