Норвегія чекає диверсій проти енергетичних об'єктів з боку росіян

Норвегія бачить зростаючу загрозу спроб диверсій з боку російських спецслужб, зокрема проти енергетичної інфраструктури. Країна є найбільшим у Західній Європі експортером викопного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно зі щорічною оцінкою загроз, опублікованою Службою безпеки поліції (PST), "російська розвідка, ймовірно, спробує здійснити подібні дії проти цілей у Норвегії у 2025 році".

Агентство згадало "десятки" підривних дій у Європі, скоєних російськими агентами з використанням довірених осіб, які "насамперед націлені на майно і логістичну інфраструктуру, пов'язану з поставками в Україну". Проте, воно заявило, що досі жодних спроб не було помічено в Норвегії.

"Метою будь-яких дій проти цілей у Норвегії буде перешкодити нам здійснювати поставки в Україну або негативно вплинути на громадську думку на підтримку України. Крім того, норвезька енергетична інфраструктура також може стати ціллю диверсій наступного року, - заявили в PST.

Російська розвідка "продовжить картографувати критичну інфраструктуру Норвегії і спробує виявити вразливі місця", заявила PST. Вона також очікує, що "загроза операцій впливу з боку Китаю, серед інших, стане більш помітною".

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України активність російських спецслужб і можливі загрози для європейської критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, значно зросли.

Норвезькі офіційні особи неодноразово попереджали про високий ризик диверсій з боку Росії, що могло призвести до серйозних наслідків для енергопостачання в Європі.