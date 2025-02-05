Норвегия ждет диверсий против энергетических объектов со стороны россиян

Норвегия видит растущую угрозу попыток диверсий со стороны российских спецслужб, в том числе против энергетической инфраструктуры. Страна является крупнейшим в Западной Европе экспортером ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно ежегодной оценке угроз, опубликованной Службой безопасности полиции (PST), "российская разведка, вероятно, попытается осуществить подобные действия против целей в Норвегии в 2025 году".

Агентство упомянуло "десятки" подрывных действий в Европе, совершенных российскими агентами с использованием доверенных лиц, которые "в первую очередь нацелены на имущество и логистическую инфраструктуру, связанную с поставками в Украину". Тем не менее, оно заявило, что до сих пор никаких попыток не было замечено в Норвегии.

"Целью любых действий против целей в Норвегии будет помешать нам осуществлять поставки в Украину или негативно повлиять на общественное мнение в поддержку Украины. Кроме того, норвежская энергетическая инфраструктура также может стать целью диверсий в следующем году, — заявили в PST

Российская разведка "продолжит картографировать критическую инфраструктуру Норвегии и попытается выявить уязвимые места", заявила PST. Она также ожидает, что "угроза операций влияния со стороны Китая, среди прочих, станет более заметной".

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины активность российских спецслужб и возможные угрозы для европейской критической инфраструктуры, в частности энергетической, значительно возросли.

Норвежские официальные лица неоднократно предупреждали о высоком риске диверсий со стороны России, что могло привести к серьезным последствиям для энергоснабжения в Европе.