В Норвегии рабочие нефтяных месторождений объявили забастовку: что произошло
Рабочие ряда предприятий добывающей отрасли Норвегии объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. Приостановка работы компаний сократит добычу нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рабочие требуют повышения заработной платы, желая компенсировать растущую инфляцию. В правительстве Норвегии заявили, что внимательно следят за конфликтом и готовы вмешаться, чтобы остановить забастовку.
Во вторник из-за забастовки добыча нефти и газа в Норвегии сократится на 89 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых добыча газа составит 27 500 баррелей в сутки. Забастовки начались в полночь по местному времени на трех месторождениях — Гудрун, Осеберг Юг и Осеберг Восток — и распространится суммарно на семь месторождений.
Напомним, что Норвегия из-за санкций отказалась пропускать российский груз на архипелаг Шпицберген.
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