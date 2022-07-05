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У Норвегії працівники нафтових родовищ оголосили страйк: що сталося

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Осло, Вівторок 05 липня 2022 03:50
У Норвегії працівники нафтових родовищ оголосили страйк: що сталося Фото: у Норвегії робітники нафтових родовищ оголосили страйк (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Працівники ряду підприємств добувної галузі Норвегії оголосили страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати. Призупинення роботи компаній скоротить видобуток нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Робітники вимагають підвищення заробітної плати, бажаючи компенсувати зростаючу інфляцію. В уряді Норвегії заявили, що уважно стежать за конфліктом і готові втрутитися, щоб зупинити страйк.

У вівторок через страйк видобуток нафти і газу у Норвегії скоротиться на 89 000 барелів нафтового еквівалента на добу, з яких видобуток газу складе 27 500 барелів на добу. Страйки почалися опівночі за місцевим часом на трьох родовищах - Гудрун, Осеберг Південь і Осеберг Схід — і пошириться загалом на сім родовищ.

Нагадаємо, що Норвегія через санкції відмовилася пропускати російський вантаж на архіпелаг Шпіцберген.

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Страйк Норвегия Нафта Газ
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