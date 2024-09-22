Норріс здобув домінантну перемогу на Гран-прі Сингапуру

На перших метрах дистанції дует претендентів на титул, а також гонщик "Мерседеса" Хемілтон спокійно зберегли стартові позиції. Головні ж події розгорнулися в середині пелотону, де низка пілотів влаштувала спробу прорватися нагору.

Норріс зі старту почав штампувати швидкі кола та нарощував власну перевагу над Ферстаппеном. Натомість Хемілтон не втримався за нідерландцем, хоча мав перевагу м'якшої гуми ("софт") і доволі швидко вимушено поїхав у бокси. Лідери ж зачекали до 30-го кола.

Після піт-стопів Норріса та Ферстаппена на другій позиції опинився Піастрі ("Макларен"), який поставив на довший перший відрізок. Зрештою, після вояжу австралійця в бокси на 39-му колі сформувалася топ-6 у складі дуету лідерів, Расселла з "Мерседеса", Хемілтона, Піастрі та пілота "Феррарі" Сайнса. Останнім Скудерія невдовзі пожертвувала заради прориву Леклера.

Утім, головним творцем хайлайтів став Піастрі. Австралійський пілот за п'ять кіл пройшов обох гонщиків "Мерседеса" та піднявся на останній щабель п'єдесталу. Таке ж завдання наполовину виконав Леклер – на 51-му колі пройшов Хемілтона, а випередити Расселла в боротьбі за 4-те місце перед картатим прапором не вдалося.

На фініші Норріс привіз Ферстаппену понад 20 секунд переваги. Останнім на подіум потрапив Піастрі, а далі розташувалися Расселл і Леклер. Доповнили топ-10 Хемілтон, Сайнс, Хюлькенберг ("Хаас"), пілот "Астон Мартіна" Алонсо та гонщик "Ред Булла" Перес.

Класифікація Гран-прі Сингапуру-2024: