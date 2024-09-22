UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норріс здобув домінантну перемогу на Гран-прі Сингапуру

Фото: Ландо Норріс залишив позаду всіх конкурентів (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Британський пілот "Макларена" Ландо Норріс упевнено випередив Макса Ферстаппена з "Ред Булла" на автодромі "Маріна Бей" на 18-му етапі сезону Формули-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції дует претендентів на титул, а також гонщик "Мерседеса" Хемілтон спокійно зберегли стартові позиції. Головні ж події розгорнулися в середині пелотону, де низка пілотів влаштувала спробу прорватися нагору.

Норріс зі старту почав штампувати швидкі кола та нарощував власну перевагу над Ферстаппеном. Натомість Хемілтон не втримався за нідерландцем, хоча мав перевагу м'якшої гуми ("софт") і доволі швидко вимушено поїхав у бокси. Лідери ж зачекали до 30-го кола.

Після піт-стопів Норріса та Ферстаппена на другій позиції опинився Піастрі ("Макларен"), який поставив на довший перший відрізок. Зрештою, після вояжу австралійця в бокси на 39-му колі сформувалася топ-6 у складі дуету лідерів, Расселла з "Мерседеса", Хемілтона, Піастрі та пілота "Феррарі" Сайнса. Останнім Скудерія невдовзі пожертвувала заради прориву Леклера.

Утім, головним творцем хайлайтів став Піастрі. Австралійський пілот за п'ять кіл пройшов обох гонщиків "Мерседеса" та піднявся на останній щабель п'єдесталу. Таке ж завдання наполовину виконав Леклер – на 51-му колі пройшов Хемілтона, а випередити Расселла в боротьбі за 4-те місце перед картатим прапором не вдалося.

На фініші Норріс привіз Ферстаппену понад 20 секунд переваги. Останнім на подіум потрапив Піастрі, а далі розташувалися Расселл і Леклер. Доповнили топ-10 Хемілтон, Сайнс, Хюлькенберг ("Хаас"), пілот "Астон Мартіна" Алонсо та гонщик "Ред Булла" Перес.

Класифікація Гран-прі Сингапуру-2024:

  1. Ландо Норріс
  2. Макс Ферстаппен (+20.945)
  3. Оскар Піастрі (+41.823)

 

До слова, раніше "Ред Булл" підвищив роль резервіста на наступний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1