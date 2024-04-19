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Норріс несподівано виграв божевільну спринт-кваліфікацію Гран-прі Китаю в дощ

Шанхай, П'ятниця 19 квітня 2024 11:48
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Норріс несподівано виграв божевільну спринт-кваліфікацію Гран-прі Китаю в дощ Фото: Ландо Норріс стартуватиме першим у спринті (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Макларена" Ландо Норріс виявився найспритнішим у дощових умовах кваліфікації до короткої гонки в Шанхаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Британський гонщик показав найкращий час у фіналі заїздів. У третьому сегменті спринт-кваліфікації він проїхав коло за 1:57.940 хвилини.

У першій частині сесії виступи припинили пілоти "Вільямса" Сарджент і Албон, гонщик РБ Цунода, а також дует із "Альпін" – Окон і Гаслі. Натомість в другому сегменті з боротьби вибули пілот "Астон Мартіна" Стролл, Ріккардо з РБ, гонщики "Хааса" Хюлькенберг і Магнуссен, пілот "Мерседеса" Расселл.

Погодні умови погіршувалися впродовж усієї спринт-кваліфікації. Свого апогею дощ досягнув якраз у фіналі сесії. Один за одним пілоти вилітали за межі траси, але обійшлося без аварій. Утім, дирекція гран-прі багатьом гонщикам видаляла кола за проїзд поза трасою.

Норріс, здавалося, показав найкращий час. Проте, його результат видалили. У лідери вийшов Хемілтон із "Мерседеса", та коли вже всі збиралися вітати 7-разового чемпіона з малою перемогою, то найшвидше коло британцю повернули. Тож Норріс стартуватиме першим, а ветеран – поруч із ним.

Далі розташувалися Алонсо з "Астон Мартіна" та лідер загального заліку Ферстаппен ("Ред Булл"). Третій ряд на стартовій решітці сформують пілот "Феррарі" Сайнс та гонщик "Ред Булла" Перес. За ними – Леклер ("Феррарі") та Піастрі з "Макларена", а також дует "Кік Заубера" Боттас і Чжоу.

Спринт Гран-прі Китаю відбудеться в суботу, 20 квітня. Старт призначений на 06:00 за київським часом. Тривалість – 19 кіл. Натомість на 10:00 запланована основна кваліфікація, а гонка відбудеться в неділю в той же час.

До слова, раніше Формула-1 опублікувала календар на наступний сезон.

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