Норрис неожиданно выиграл сумасшедшую спринт-квалификацию Гран-при Китая в дождь
Пилот "Макларена" Ландо Норрис оказался самым ловким в дождливых условиях квалификации к короткой гонке в Шанхае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.
Британский гонщик показал лучшее время в финале заездов. В третьем сегменте спринт-квалификации он проехал круг за 1:57.940 минуты.
В первой части сессии выступления прекратили пилоты "Уильямса" Сарджент и Албон, гонщик РБ Цунода, а также дуэт из "Альпин" – Окон и Гасли. Во втором сегменте из борьбы выбыли пилот "Астон Мартина" Стролл, Риккардо из РБ, гонщики "Хааса" Хюлькенберг и Магнуссен, пилот "Мерседеса" Расселл.
Погодные условия ухудшались на протяжении всей спринт-квалификации. Своего апогея дождь достиг как раз в финале сессии. Один за другим пилоты вылетали за пределы трассы, но обошлось без аварий. Впрочем, дирекция гран-при многим гонщикам удаляла круги за проезд вне трассы.
Норрис, казалось, показал лучшее время. Однако его результат удалили. В лидеры вышел Хэмилтон из "Мерседеса", но когда уже все собирались поздравить 7-кратного чемпиона с малой победой, то самый быстрый круг британцу вернули. Так что Норрис будет стартовать первым, а ветеран – рядом с ним.
Далее расположились Алонсо из "Астон Мартина" и лидер общего зачета Ферстаппен ("Ред Булл"). Третий ряд на стартовой решетке сформируют пилот "Феррари" Сайнс и гонщик "Ред Булл" Перес. За ними – Леклер ("Феррари") и Пиастри из "Макларена", а также дуэт "Кик Заубера" Боттас и Чжоу.
Спринт Гран-при Китая пройдет в субботу, 20 апреля. Старт назначен на 06:00 по киевскому времени. Продолжительность – 19 кругов. В свою очередь на 10:00 запланирована основная квалификация, а гонка состоится в воскресенье в то же время.
К слову, ранее Формула-1 опубликовала календарь на следующий сезон.
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