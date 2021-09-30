Нормандская встреча не принесет прорывов в мирных переговорах, - политолог

По словам политолога Владимира Фесенко, помимо позиции РФ этот процесс, очевидно, осложняется и тем фактом, что Германия формирует новое правительство, а Франция готовится к президентским выборам.

"Быстрее восстановится сложный и вязкий переговорный процесс, но проблема в том что Меркель и Макрону нужны истории успеха в этом направлении. Если это продвижение за счет Украины, то для нас это неприемлемо, а Путин вряд ли пойдет на какие-то компромиссы, мы не видим никаких предпосылок для этого. Поэтому максимум, что возможно, это очередные договоренности о прекращении огня на Донбассе и активизация переговоров", - пояснил эксперт.