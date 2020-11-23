Номер 800 подойдет и для интернет-магазина, и для колл-центра

Если у Вас возник вопрос, как привлечь новых клиентов и расширить влияние своей компании — начните с малого, обратите внимание на контактный номер для связи. Если он начинается не с 800 — то пора это менять в срочном порядке. Современный потребительский рынок достаточно избалован, чтобы заинтересовать клиента и подтолкнуть его в свою сторону, нужно использовать хитрые маркетинговые ходы. Городские номера с кодом города, или мобильные различных операторов сразу подчеркивают узкое географическое расположение, а значит и отсутствие масштаба. Да и платить собственные деньги звонящий вряд ли захочет, а вот бесплатный звонок, с широким выбором голосового меню сразу даст знать — Вы готовы к диалогу и цените каждого клиента.

Крупные компании всегда отличались этими заветными 800 и стоимость такого номера была приличной, начинающая компания позволить себе такого не могла. АТС Zadarma меняет стандарты и теперь подключить номер 800 может каждый. Для удобства и максимального удовлетворения потребностей пользователей облачной АТС, мы внедрили несколько тарифных планов.

Почему выбирают Zadarma?

моментальное бесплатное подключение выбранного номера;

настройка за 5 минут;

отсутствие абонентской платы;

от 30 до 100 входящих линий;

возможность расширять пакеты услуг при необходимости;

переадресация номера

интеграция с CRM и собственная бесплатная CRM Zadarma

статистика, возможность записи разговора и распознавание речи.

При подключении номера 800, Вы получаете видимые преимущества:

операторы доступны для клиентов круглосуточно;

с помощью установленных программ и ip-телефонов принимать и осуществлять звонки можно из любой точки мира, что актуально из-за введения режима карантина;

номер легко запоминается;

вызывает доверие со стороны потенциальных клиентов;

подчеркивает серьезный подход к делу, служит частью бренда компании;

показывает заботу о своих клиентах — звонок обходится бесплатно и можно спокойно обсудить детали.

На начальном этапе Вы можете подключить самый простой тарифный пакет — без абонентской платы, но с высоким качеством связи и с широкими возможностями. В случае необходимости, Вы можете перейти а тарифные планы с расширенными настройками, большим количеством гигабайт в облаке для хранения записей разговоров, входящими линиями и виртуальным номером. Какой бы пакет вы не выбрали, Вам доступны комната для видеоконференций, голосовое меню (от 3 до 10 пунктов) и бесплатная интеграция с CRM. 24/7 Вы доступны в онлайн поддержке, и даже не находясь на рабочем месте выполняете свои функции и обязанности.

Облачная АТС Zadarma поможет привлечь новых клиентов. Подключив бесплатный номер 800, вы удивитесь, как возрастет поток звонящих, увеличивается клиентская база, и растет уровень доверия к компании.

Выбирайте свой пакет — Стандарт, Офис или Корпорация, чтобы показать свою надежность, престижность и уровень.